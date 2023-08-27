Собослаи признался, что хочет выиграть все трофеи с «Ливерпулем» в этом сезоне

Венгерский полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи рассказал о личных и командных амбициях в борьбе за трофеи в текущем сезоне.
«Если меня спросят, хочу ли я выиграть Премьер-лигу, я, конечно, хочу её выиграть. Также хочу выиграть Лигу Европы и Кубок Англии. Всё, что мы можем выиграть в этом сезоне. Хочу выиграть всё, потому что никто не собирается спрашивать тебя, каково это – быть вторым.
Я всегда мыслю таким образом. Даже если это сложно – в Премьер-лиге очень хорошие команды, но мы тоже очень хороши, у нас очень хороший тренер и игроки. Мы сделаем всё возможное, и в конце концов я хочу быть первым», — приводит слова Собослаи The Guardian.
Напомним, «Ливерпуль» в 1-м туре английской Премьер-лиги сыграл вничью с «Челси» (1:1), а во 2-м уверенно обыграл «Борнмут» со счётом 3:1. Сегодня, 27 августа, в 18:30 мск «Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом» в матче 3-го тура АПЛ.
- 27 августа 2023
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