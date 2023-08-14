Юрген Клопп оценил игру новичков «Ливерпуля» в матче с «Челси»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру новичков команды в матче 1-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) с лондонским «Челси» (1:1).
«Мак Аллистер, конечно, очень хороший футболист, и вы убедились в этом во время нашего гола. Новые игроки дали нам огромные возможности в атаке. Доминик Собослаи – зверь, он сыграл сегодня на трёх позициях. Отличные парни, топ-игроки», — приводит слова Клоппа BBC.
В матче 1-го тура «Челси» пропустил от «Ливерпуля» на 18-й минуте, однако уже спустя 19 минут защитник синих Аксель Дисаси восстановил равенство в счёте. Сразу после этого ещё один игрок обороны «аристократов», Бен Чилуэлл, забил гол в ворота мерсисайдцев, однако он был отменён из-за офсайда.
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