Вратарь «Ахмата» Шелия: мои защитники — топ

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия подвёл итоги матча со «Спартаком» (0:0) в 6-м туре Российской Премьер-Лиги и похвалил защитников грозненской команды.
«Игры против топов («Спартака». – Прим. «Чемпионата») – это всегда проверка на прочность, возможность проявить себя. Не только для вратаря, для защитников – тоже. Сегодня мои защитники были топ, все до единого.
Игра была зрелищная, на встречных курсах. Не хватало только голов. Но когда вратари выручают – это же тоже прекрасно. И Селихов выручал несколько раз. У наших ворот были моменты, то защитники спасали, то я вступал в игру. У «Спартака» отличные ребята в атаке, они пользовались свободным пространством, когда мы давали им его», – приводит слова Шелии Metaratings.
Напомним, «Ахмат» обыграл «Оренбург» со счётом 4:0 и сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) после увольнения Сергея Ташуева с поста главного тренера команды, которого сменил Мирослав Ромащенко.
- 27 августа 2023
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