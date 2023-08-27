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«Гавр» с Кузяевым добыл ничью в матче Лиги 1 с «Ренном», отыгравшись с 0:2

«Гавр» с Кузяевым добыл ничью в матче Лиги 1 с «Ренном», отыгравшись с 0:2
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Завершился матч 3-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ренн» и «Гавр». Команды играли на стадионе «Роазон Парк» в Ренне (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эриком Ваттеллье. Итоговый результат — 2:2.

На 10-й минуте счёт открыл полузащитник «Ренна» Людовик Блас. Через 14 минут защитник Кристофер Ву увеличил преимущество хозяев. «Гавр» отыгрался усилиями нападающего Набиля Алиуи, который оформил дубль. Он отличился на 40-й и 70-й минутах. Отметим, что с 62-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления нападающего Самуэля Грандсира. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев провёл на поле 85 минут и был заменён.

«Ренн» продолжил серию без поражений. Команда набрала пять очков на старте чемпионата Франции. «Гавр» по-прежнему не может выиграть: одно поражение и вторая ничья.

Франция - Лига 1 . 3-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
2 : 2
Гавр
Гавр
1:0 Блас – 10'     2:0 Ву – 24'     2:1 Алиуи – 40'     2:2 Алиуи – 70'    
Удаления: нет / Грандсир – 62'
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