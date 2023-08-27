Личка: уверен, Чавес и Карраскаль помогут «Динамо» выиграть трофей

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал трансферы бело-голубых: вингера Хорхе Карраскаля и опорного полузащитника Луиса Чавеса.

«Очень рад, что эти игроки перешли к нам. Это даст нам ещё больше качества на поле и позволит создавать конкуренцию. Уверен, что Луис и Хорхе дадут нашей команде то, чего мы хотим, и помогут выиграть трофей. Это нелегко, но нужно идти к своей цели и делать максимум», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня, 27 августа, «Динамо» объявило о подписании контрактов с Карраскалем и Чавесом. Оба футболиста заключили соглашения на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон. 25-летний Хорхе ранее выступал за московский ЦСКА, а 27-летний Луис играл за мексиканскую «Пачуку».