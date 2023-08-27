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ЦСКА одержал минимальную победу в матче женской Суперлиги со «Звездой-2005»

ЦСКА одержал минимальную победу в матче женской Суперлиги со «Звездой-2005»
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Сегодня, 27 августа, в Перми состоялся матч 18-го тура женского чемпионата России. Встречались местная «Звезда-2005» и московский ЦСКА. Финальный свисток главного арбитра Ксении Горячевой зафиксировал победу гостей с минимальным счётом 1:0.

Единственный в матче гол уже на шестой минуте встречи провела Габриэль Онгене с передачи Татьяны Петровой.

Таким образом, московскому ЦСКА удалось упрочить лидерство в турнирной таблице женской Суперлиги – в активе команды 51 очко после 18 матчей. Женская команда санкт-петербургского «Зенита» отстаёт от лидера на пять очков, однако сине-бело-голубые провели на две игры меньше. Пермская «Звезда-2005» расположилась в таблице на четвёртой строчке, набрав 30 очков.

Россия - Суперлига (ж) . 18-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Звезда-2005 (ж)
Пермь
Окончен
0 : 1
ЦСКА (ж)
Москва
0:1 Онгене – 6'    
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