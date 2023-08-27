«Крылья Советов» — «Балтика»: Бабкин вывел хозяев вперёд

В эти минуты проходит матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором самарские «Крылья Советов» принимают калининградскую «Балтику». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Михаилом Ивановым.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая началась в 17:30 мск.
На 52-й минуте Сергей Бабкин открыл счёт в матче, выведя хозяев вперёд ударом головой с близкого расстояния.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» располагаются на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав восемь очков в пяти матчах. В случае победы самарцы поднимутся на четвёртое место. «Балтика» находится на предпоследнем, 15-м месте с тремя очками.
«Крылья Советов» завершили предыдущий сезон на 12-м месте в РПЛ, а «Балтика» — на втором месте в Мелбет Первой лиге.
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