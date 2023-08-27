«Манчестер Сити» не без проблем справился с «Шеффилд Юнайтед»

Завершился матч 3-го тура английской Премьер-лиги между «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Финальный свисток зафиксировал победу «горожан» с минимальным перевесом в счёте (2:1).
На 63-й минуте гости вышли вперёд — Эрлинг Холанд отличился с передачи Джека Грилиша. На 85-й минуте вышедший на замену защитник «Шеффилд Юнайтед» Джейден Богл сравнял счёт, но спустя всего четыре минуты Родриго Эрнандес принёс победу «Манчестер Сити», ассистировал ему Фил Фоден. Добавим, что в первом тайме Холанд не реализовал пенальти.
«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы набрала девять очков в трёх матчах. «Шеффилд Юнайтед» (0) находится на 17-й строчке.
- 27 августа 2023
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