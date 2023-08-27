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«Манчестер Сити» не без проблем справился с «Шеффилд Юнайтед»

«Манчестер Сити» не без проблем справился с «Шеффилд Юнайтед»
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Завершился матч 3-го тура английской Премьер-лиги между «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Финальный свисток зафиксировал победу «горожан» с минимальным перевесом в счёте (2:1).

На 63-й минуте гости вышли вперёд — Эрлинг Холанд отличился с передачи Джека Грилиша. На 85-й минуте вышедший на замену защитник «Шеффилд Юнайтед» Джейден Богл сравнял счёт, но спустя всего четыре минуты Родриго Эрнандес принёс победу «Манчестер Сити», ассистировал ему Фил Фоден. Добавим, что в первом тайме Холанд не реализовал пенальти.

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы набрала девять очков в трёх матчах. «Шеффилд Юнайтед» (0) находится на 17-й строчке.

Англия - Премьер-лига . 3-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 63'     1:1 Богл – 85'     1:2 Эрнандес – 88'    
Комментарии
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