«Лорьян» разгромил «Лилль» в матче 3-го тура Лиги 1

Сегодня, 27 августа, состоялся матч 3-го тура французской Лиги 1 между «Лорьяном» и «Лиллем». Игра проходила на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» в Лорьяне (Франция). Стартовый свисток встречи прозвучал в 18:05 мск.

В начале первого тайма, на девятой и на десятой минутах, «Лорьян» смог дважды поразить ворота гостей. Сначала 30-летний полузащитник Лоран Абергель отправил мяч в сетку, а уже через минуту полузащитник Жюльен Понсо увеличил счёт. Во втором тайме канадский форвард «Лилля» Джонатан Дэвид отыграл один мяч. Однако хозяева снова смогли забить два гола, на этот раз в течение пяти минут. На 62-й минуте француз Роман Февр забил третий мяч своего клуба, а на 67-й минуте защитник Венсан Ле Гофф забил четвёртый. За 15 минут до окончания основного времени матча «Лорьян» забил очередной гол, но он был отменён после просмотра видеоповтора. Итоговый счёт — 4:1.

После этой победы в активе «Лорьяна» стало пять очков, клуб идёт на седьмом месте в чемпионате. «Лилль» — десятый с четырьмя очками.