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Чемпионат Франции по футболу: результаты 3-го тура, турнирная таблица

Чемпионат Франции по футболу: результаты 3-го тура, турнирная таблица
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В воскресенье, 27 августа, были сыграны последние матчи 3-го тура французской Лиги 1. В частности, «Гавр» с россиянином Далером Кузяевым в составе сыграл вничью с «Ренном», «Лорьян» разгромил «Лилль», а «Лион» снова не сумел победить, но добыл первое очко в текущем розыгрыше чемпионата.

Все результаты матчей 3-го тура чемпионата Франции:

«Нант» – «Монако» — 3:3;
«Марсель» – «Брест» — 2:0;
«Пари Сен-Жермен» – «Ланс» — 3:1;
«Ренн» – «Гавр» — 2:2;
«Страсбург» – «Тулуза» — 2:0;
«Монпелье» – «Реймс» — 1:3;
«Клермон» – «Метц» — 0:1;
«Лорьян» – «Лилль» — 4:1;
«Ницца» – «Лион» — 0:0.

По итогам трёх сыгранных туров турнирную таблицу возглавляют «Монако» и «Марсель», набравшие по семь очков. Команда Александра Головина опережает провансальцев по дополнительным показателям. Действующий чемпион Франции «ПСЖ» расположился на восьмой строчке (5). «Гавр» Кузяева находится на 14-м месте с двумя очками в активе. Набрав первое очко, «Лион» не сумел покинуть зону вылета.

Турнирная таблица французской Лиги 1 сезона-2023/2024
Календарь французской Лиги 1 сезона-2023/2024
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