Чемпионат Германии по футболу: результаты 2-го тура, турнирная таблица

В воскресенье, 27 августа, были сыграны последние матчи 2-го тура немецкой Бундеслиги. «Майнц» сыграл вничью с «Айнтрахтом» (1:1), а «Бавария» обыграла «Аугсбург» (3:1).

Все результаты матчей 1-го тура чемпионата Германии:

«РБ Лейпциг» — «Штутгарт» — 5:1;

«Бохум» — «Боруссия» Д — 1:1;

«Дармштадт 98» — «Унион» — 1:4;

«Кёльн» — «Вольфсбург» — 1:2;

«Фрайбург» — «Вердер» — 1:0;

«Хайденхайм» — «Хоффенхайм» — 2:3;

«Боруссия» М — «Байер» — 0:3;

«Майнц» — «Айнтрахт» — 1:1;

«Бавария» — «Аугсбург» — 3:1.

После двух сыгранных туров сразу у пяти команд максимальное количество очков. По дополнительным показателям турнирную таблицу возглавил берлинский «Унион». Четыре команды пока не набрали ни одного очка. На последнем месте находится бременский «Вердер» с худшей разницей мячей.