Чемпионат Германии по футболу: результаты 2-го тура, турнирная таблица

В воскресенье, 27 августа, были сыграны последние матчи 2-го тура немецкой Бундеслиги. «Майнц» сыграл вничью с «Айнтрахтом» (1:1), а «Бавария» обыграла «Аугсбург» (3:1).
Все результаты матчей 1-го тура чемпионата Германии:
«РБ Лейпциг» — «Штутгарт» — 5:1;
«Бохум» — «Боруссия» Д — 1:1;
«Дармштадт 98» — «Унион» — 1:4;
«Кёльн» — «Вольфсбург» — 1:2;
«Фрайбург» — «Вердер» — 1:0;
«Хайденхайм» — «Хоффенхайм» — 2:3;
«Боруссия» М — «Байер» — 0:3;
«Майнц» — «Айнтрахт» — 1:1;
«Бавария» — «Аугсбург» — 3:1.
После двух сыгранных туров сразу у пяти команд максимальное количество очков. По дополнительным показателям турнирную таблицу возглавил берлинский «Унион». Четыре команды пока не набрали ни одного очка. На последнем месте находится бременский «Вердер» с худшей разницей мячей.
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