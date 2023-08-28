Экс-форвард «Зенита» Юри Алберто может перейти в «Вест Хэм»

Нападающий бразильского «Коринтианса» Юри Алберто, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит», может стать футболистом лондонского «Вест Хэма». Об этом сообщает журналист Дармеш Шет в своём «твиттере».
По информации источника, «Вест Хэм» намерен приобрести форварда в последнюю неделю летнего трансферного окна. Алберто — одна из целей «молотобойцев». Руководство клуба в лице технического директора Тима Стейдтена уже отправилось в Бразилию для переговоров по переходу нападающего. Сам Алберто готов перейти в «Вест Хэм».
Второй вариант «Вест Хэма» — форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири. Переговоры с испанским клубом также продолжаются.
Напомним, Алберто перешёл из «Зенита» в «Коринтианс» в обмен на полузащитника Ду Кейроса и защитника Роберта Ренана. Петербургский клуб также сохранил 50% экономических прав на нападающего, что позволит сине-бело-голубым получить половину от суммы продажи игрока.
- 28 августа 2023
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