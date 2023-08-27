Белоус: Семак очень здорово перестроил «Зенит» после ухода Малкома. Сейчас они — лидер РПЛ

Футбольный функционер Юрий Белоус оценил работу главного тренера «Зенита» Сергея Семака в новом сезоне РПЛ, отметив то, как специалист перестроил команду после ухода бразильского нападающего Малкома.

«В чём была причина неудач „Зенита“ в первых турах? Во-первых, очень здорово Сергей Богданович перестроил команду. И если были неудачи с уходом Малкома, но он тактически поменял команду. Мы видим, как сегодня выглядит «Зенит». Надо иметь в виду, что такие моменты бывают. Никто не обещал, что с первого же тура «Зенит» начнет всех обыгрывать. Важно, что сейчас «Зенит» лидер не только по результатам, но и по игре», — приводит слова Белоуса «Спорт День за Днем».

Напомним, после шести матчей чемпионата «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками.

Малком выступал за «Зенит» с 2019 года. В минувшем сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча, в которых забил 26 голов и сделал девять результативных передач. В июле 2023 года нападающий перешёл в «Аль-Хиляль» за € 60 млн.