ЦСКА заплатит за защитника Капишабу € 7 млн

Московский ЦСКА достиг договорённости с бразильским «Ред Булл Брагантино» о переходе защитника Жуниньо Капишабы. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в своём «твиттере».
По информации источника, сумма сделка составит € 6 млн, за которые ЦСКА получит 100% экономических прав на футболиста. Ещё € 1 млн армейцы выплатят бразильскому клубу в качестве различных бонусов. «Ред Булл Брагантино» также получит 10% от прибыли от последующей продажи Капишабы ЦСКА.
Капишаба подпишет контракт с армейцами на четыре года.
26-летний Капишаба никогда в своей карьере не играл за пределами Бразилии. В «Ред Булл Брагантино» защитник перешёл в январе 2023 года из «Гремио» за € 400 тысяч.
В нынешнем сезоне левый крайний защитник провёл 41 матч, забил три гола и сделал четыре голевые передачи.
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