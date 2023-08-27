Источник: ЦСКА согласовал трансфер Капишабы с «Ред Булл Брагантино»

Московский ЦСКА согласовал с бразильским «Ред Булл Брагантино» трансфер защитника Жунинью Капишабы. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.
По информации источника, «Ред Булл Брагантино» принял второе предложение ЦСКА по трансферу Капишабы за $ 5,5 млн. Сумма будет разбита на несколько траншей. Ещё $ 500 тыс. предусмотрено в качестве бонусов.
Отмечается, что Жунинью уже выбрал себе игровой номер — 29-й. Вылететь в Россию на медосмотр и подписание четырёхлетнего контракта он должен в начале следующей недели.
В текущем сезоне Капишаба провёл в составе «Ред Булл Брагантино» 40 матчей во всех турнирах, забил три гола и записал на свой счёт четыре результативные передачи.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков за шесть матчей.
- 27 августа 2023
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