Источник: ЦСКА согласовал трансфер Капишабы с «Ред Булл Брагантино»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Московский ЦСКА согласовал с бразильским «Ред Булл Брагантино» трансфер защитника Жунинью Капишабы. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

По информации источника, «Ред Булл Брагантино» принял второе предложение ЦСКА по трансферу Капишабы за $ 5,5 млн. Сумма будет разбита на несколько траншей. Ещё $ 500 тыс. предусмотрено в качестве бонусов.

Отмечается, что Жунинью уже выбрал себе игровой номер — 29-й. Вылететь в Россию на медосмотр и подписание четырёхлетнего контракта он должен в начале следующей недели.

В текущем сезоне Капишаба провёл в составе «Ред Булл Брагантино» 40 матчей во всех турнирах, забил три гола и записал на свой счёт четыре результативные передачи.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков за шесть матчей.