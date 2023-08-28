Марцел Личка: меня не волнуют требования Федотова к Карраскалю — это история ЦСКА
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался по поводу подписания бело-голубыми колумбийца Хорхе Карраскаля из ЦСКА. Чешский специалист выразил уверенность, что футболист будет выполнять его требования и принесёт пользу московской команде.
«Меня не волнуют требования Федотова к Хорхе — это история ЦСКА. У меня свои требования. Например, я знаю лучшую роль Смолова и не хочу, чтобы он много бегал в защите. У нас достаточно игроков, которые будут там делать свою работу. То же самое и у Хорхе, Муми Нгамалё. Уверен, что Хорхе будет выполнять мои требования и даст команде плюс за счёт своего таланта», — сказал Марцел Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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