Александр Мостовой высказался о трансфере Карраскаля из ЦСКА в «Динамо»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал переход полузащитника Хорхе Карраскаля из ЦСКА в «Динамо».

«Динамо» выиграло от этого трансфера. Непонятно, что происходит с ЦСКА — им не хватает скамейки. Сезон состоит не из трёх игр. Медина и Карраскаль — футболисты высокого уровня. Непонятно, почему ЦСКА их отдаёт. Но есть ещё время, чтобы купить новых.

Оправданы риски в плане человеческих качеств Карраскаля? Думаю, оправданы. «Динамо» давно ничего не выигрывало. Им надо хоть как-то попытаться что-то выиграть. Выиграть ты можешь только с хорошими футболистами. Набор футболистов должен быть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.