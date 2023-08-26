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Семак объяснил отсутствие в старте «Зенита» на матч с «Уралом» Эраковича и Ренана

Семак объяснил отсутствие в старте «Зенита» на матч с «Уралом» Эраковича и Ренана
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил отсутствие в стартовом составе команды на матч 6-го тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом» (0:0, идёт первый тайм) центральных защитников Страхини Эраковича и Роберта Ренана.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
26 августа 2023, суббота. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-й тайм
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Сергеев – 9'     2:0 Кассьерра – 31'    

«Что со Страхиней Эраковичем? У него небольшое повреждение, пока не тренируется в общей группе. Надеемся, что к следующему матчу подойдёт.

Почему решили не выпускать в стартовом составе Ренана? У него тоже есть проблемы, он не готов на 100 процентов. Посмотрим, как будет складываться сегодняшняя игра, насколько его помощь сегодня нам будет нужна», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

В стартовом составе «Зенита» на игру с «Уралом» вышел один номинальный центральный защитник Нуралы Алип.

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