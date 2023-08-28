Обухов: не скажу, что у нас не было контакта с Ярошиком, но многое было непонятно

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов рассказал, что многие вещи, которые объяснял команде бывший главный тренер Иржи Ярошик, были непонятны футболистам.

«Что изменилось за короткий период времени при новом тренере? Многое. Стало предъявляться намного больше требований. Если эксперты посмотрят нашу игру с ЦСКА, то увидят, что все бегали, дорабатывали, действовали очень дисциплинированно, отдавались по максимуму. При Ярошике подобного не было? Не скажу, что у нас не было контакта, но многое было непонятно.

Чувствовали ли мы, что на Иржи давит несчастный случай с его дочкой? До последнего не знали об этом. Нам рассказали, только когда тренер попрощался с нами, что это произошло за три дня до игры с «Ахматом». Иржи держался, не подавал виду, и такое поведение для мужчины дорогого стоит. Как прошло расставание с Ярошиком? Тепло. Я благодарен ему. Каждый тренер в карьере отдаёт тебе какую‑то часть, и мы переняли некоторые вещи от него», — приводит слова Обухова «Матч ТВ».