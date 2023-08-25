Ловчев: зачем нам в РПЛ нужен Иржи Ярошик, если есть свои?

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев критически отозвался о решении руководства «Оренбурга» снова доверить пост главного тренера иностранному специалисту.

«На мой взгляд, эта ситуация осталась несколько в стороне от обсуждения. Один тренер — Личка — ушёл в «Динамо», и именно его мнение, насколько понимаю, стало ключевым при назначении сменщика. Профессиональный клуб с профессиональными людьми ориентировался на мнение человека, который из команды уходит. То есть тренер оценивал тренера, никакой ответственности за это Личка не понесёт — и выбрал он своего же, чеха.

Был какой-то анализ фигуры Ярошика: его взгляды на футбол, результат в прежних командах, игра этих команд? Или просто поверили мнению Лички?

В итоге произошёл провал, и клуб берёт малоизвестного испанского специалиста.

Когда мне говорят, что нет российских специалистов, становится немного грустно. Серьёзно? Нет таких, которые были бы лучше Ярошика, который завалил начало сезона и показал безобразный результат?

Есть выбор, только надо не Личку спрашивать, а самим оглядеться по сторонам. Есть Дмитрий Кузнецов, который второй год со своей командой 2DROTS проходит довольно сложный путь в Кубке России, играет интересно, и есть результат. Я понимаю, что РПЛ и Медиалига — это разные турниры, но не надо мне говорить, что Кузнецов, который в курсе дел в российском футболе и обладает нужной квалификацией, хуже Ярошика. Он лучше Ярошика, но есть очень своеобразная система назначений.

Команда Кузнецова стабильно играет в Медиалиге, он проходит команду Мурома в Кубке России. И у меня вопрос — зачем нам в РПЛ нужен Иржи Ярошик, если есть свои — которые точно не хуже? Многим не нравится Саша Мостовой, но лучше дать шанс ему, чем чеху Ярошику.

А то у нас получается очень странная ситуация. Своим тренерам дают шанс в Медиалиге, но не дают в РПЛ, а на место Ярошика приходит неизвестный испанец. Я просто возмущён тем, что Ярошику дают шанс, а своим — Кузнецову — не дают», – написал Ловчев в своём телеграм-канале.