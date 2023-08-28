Сослан Джанаев перешёл в «Балтику»
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Российский голкипер Сослан Джанаев подписал контракт с калининградской «Балтикой». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Последним клубом Джанаева был «Сочи», за который он выступал с июля 2019 года. Всего за сочинцев вратарь провёл 71 матч. C первого июля этого года футболист находился в статусе свободного агента.
За свою карьеру 36-летний голкипер успел поиграть за такие клубы, как «КАМАЗ», московский «Спартак» «Терек», «Аланию», «Ростов», казанский «Рубин», а также за польский футбольный клуб «Медзь». В составе основной сборной России Сослан принял участие в трёх встречах, среди которых один матч в Лиге наций УЕФА.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Джанаева в € 300 тыс.
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