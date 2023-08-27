Российская Премьер-Лига: результаты матчей 6-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 27 августа, были сыграны последние два матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги. «Балтика» потерпела пятое поражение в шести стартовых матчах чемпионата, пропустив решающий мяч от «Крыльев Советов» в компенсированное время, а «Локомотив» с минимальным счётом одолел на выезде «Сочи».
Все результаты матчей 6-го тура РПЛ:
«Оренбург» – ЦСКА – 1:1;
«Факел» – «Краснодар» – 0:0;
«Зенит» – «Урал» – 4:0;
«Рубин» – «Динамо» – 2:2;
«Спартак» – «Ахмат» – 0:0;
«Пари Нижний Новгород» – «Ростов» – 1:0;
«Крылья Советов» – «Балтика» – 2:1;
«Сочи» – «Локомотив» – 0:1.
«Краснодар» (14 очков) стал единоличным лидером чемпионата России, несмотря на вторую подряд осечку. На второе место поднялся «Зенит» (13), собравший серию из трёх побед. Сине-бело-голубые опережают «Урал» (13) по дополнительным показателям. В зоне вылета остаются «Оренбург» (2) и «Балтика» (3).
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