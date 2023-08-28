Эволюция Дарвина и деньги Манчини. ХиТ #153
Поделиться
Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.
Описание и тайм-коды:
00:07 — Привет, камбэки!
01:55 — Это характер «Ливерпуля» или «Ньюкасл» сам всё отдал?
25:10 — «МЮ» нащупывает себя, а на трибуне протестуют фанаты
42:30 — Какой же «Байер» крутой!
52:50 — Осуждаем тех, кто осуждает уехавших в Аравию (много говорим про Манчини)
01:14:10 — «Барса» выдала яркий матч, но к ней куча вопросов
Подписывайтесь на телеграм-каналы «Окко Спорт» и «Чемпионат»
Гриша каждый день пишет про АПЛ здесь
Кирилл обнаружил, что карта пасов тоже может быть искусством
Слушайте аудиоверсию подкаста на всех платформах:
• в «Звук»
• в приложениях Android
• в «Яндекс.Музыке»
• в плеере TuneIn
• в плеере Castboх
• в плеере Podster
Комментарии
- 29 августа 2023
-
00:02
- 28 августа 2023
-
23:50
-
23:42
-
23:38
-
23:26
-
23:25
-
23:16
-
23:10
-
23:08
-
23:06
-
22:52
-
22:49
-
22:46
-
22:38
-
22:34
-
22:15
-
22:14
-
21:58
-
21:56
-
21:44
-
21:41
-
21:34
-
21:32
-
21:20
-
21:08
-
21:05
-
21:00
-
20:58
-
20:56
-
20:37
-
20:35
-
20:27
-
20:21
-
20:06
-
20:06
Партнерский контент