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22:30 Мск
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Эволюция Дарвина и деньги Манчини. ХиТ #153

Эволюция Дарвина и деньги Манчини. ХиТ #153
Аудио-версия:
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Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.

Описание и тайм-коды:

00:07 — Привет, камбэки!
01:55 — Это характер «Ливерпуля» или «Ньюкасл» сам всё отдал?
25:10 — «МЮ» нащупывает себя, а на трибуне протестуют фанаты
42:30 — Какой же «Байер» крутой!
52:50 — Осуждаем тех, кто осуждает уехавших в Аравию (много говорим про Манчини)
01:14:10 — «Барса» выдала яркий матч, но к ней куча вопросов

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Кирилл обнаружил, что карта пасов тоже может быть искусством

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