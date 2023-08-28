Эволюция Дарвина и деньги Манчини. ХиТ #153

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.

Описание и тайм-коды:

00:07 — Привет, камбэки!

01:55 — Это характер «Ливерпуля» или «Ньюкасл» сам всё отдал?

25:10 — «МЮ» нащупывает себя, а на трибуне протестуют фанаты

42:30 — Какой же «Байер» крутой!

52:50 — Осуждаем тех, кто осуждает уехавших в Аравию (много говорим про Манчини)

01:14:10 — «Барса» выдала яркий матч, но к ней куча вопросов

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Гриша каждый день пишет про АПЛ здесь

Кирилл обнаружил, что карта пасов тоже может быть искусством

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