Чемпионат Испании по футболу: результаты матчей 3-го тура и турнирная таблица

В понедельник, 28 августа, матчем «Райо Вальекано» — «Атлетико» завершился 3-й тур чемпионата Испании по футболу сезона-2023/2024.
Результаты матчей 3-го тура Ла Лиги:
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад» — 0:0;
«Сельта» — «Реал» Мадрид — 0:1;
«Кадис» — «Альмерия» — 1:1;
«Гранада» — «Мальорка» — 3:2;
«Севилья» — «Жирона» — 1:2;
«Вильярреал» — «Барселона» — 3:4;
«Валенсия» — «Осасуна» — 1:2;
«Атлетик» — «Бетис» — 4:2;
«Хетафе» — «Алавес» — 1:0;
«Райо Вальекано» — «Атлетико» — 0:7.
Турнирную таблицу чемпионата Испании после 3-го тура возглавляет мадридский «Реал», набравший девять очков. За ним следуют «Атлетико», «Жирона» и «Барселона». Все три команды имеют по семь очков в активе. В зоне вылета располагаются «Сельта», «Альмерия» и «Севилья». Всего в 10 матчах 3-го тура Ла Лиги были зафиксированы лишь две ничьих.
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