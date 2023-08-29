Чемпионат Испании по футболу: результаты матчей 3-го тура и турнирная таблица

В понедельник, 28 августа, матчем «Райо Вальекано» — «Атлетико» завершился 3-й тур чемпионата Испании по футболу сезона-2023/2024.

Результаты матчей 3-го тура Ла Лиги:

«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад» — 0:0;

«Сельта» — «Реал» Мадрид — 0:1;

«Кадис» — «Альмерия» — 1:1;

«Гранада» — «Мальорка» — 3:2;

«Севилья» — «Жирона» — 1:2;

«Вильярреал» — «Барселона» — 3:4;

«Валенсия» — «Осасуна» — 1:2;

«Атлетик» — «Бетис» — 4:2;

«Хетафе» — «Алавес» — 1:0;

«Райо Вальекано» — «Атлетико» — 0:7.

Турнирную таблицу чемпионата Испании после 3-го тура возглавляет мадридский «Реал», набравший девять очков. За ним следуют «Атлетико», «Жирона» и «Барселона». Все три команды имеют по семь очков в активе. В зоне вылета располагаются «Сельта», «Альмерия» и «Севилья». Всего в 10 матчах 3-го тура Ла Лиги были зафиксированы лишь две ничьих.