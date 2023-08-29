Келвен подтвердил предстоящий переход в ЦСКА

Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Келвен высказался о предстоящем переходе в ЦСКА.

«Прошла неделя с тех пор, как я узнал о переговорах. Я был сосредоточен на Бразилии. Теперь нужно отправиться в Россию, чтобы я мог действовать как можно скорее. Я был очень счастлив здесь. Но это мечта, я постараюсь играть там как можно больше и, когда вернусь, хочу снова надеть эту футболку» — приводит слова Келвена Ge Globo.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА заплатит € 4,5 млн за трансфер защитника «Атлетико Паранаэнсе» Келвена. В среду, 30 августа, игрок прилетит в столицу России для завершения трансфера.

22-летний Келвен выступает за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года, с которым в сезоне-2020/2021 бразилец выиграл Копа Судамерикана.