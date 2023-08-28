ЦСКА нашёл в Бразилии «нового Фернандеса»? Берут в полтора раза дешевле, чем стоит игрок!

У ЦСКА – третий трансфер летом 2023-го! Вслед за полузащитником «Пахтакора» Аббосбеком Файзуллаевым и нападающим «Леона» Виктором Давилой красно-синие подписывают ещё одного легионера. Новым правым вингбеком команды Владимира Федотова станет бразилец Келвен. В это окно армейцы не сумели вернуть Марио Фернандеса, договориться о переходе Алексея Сутормина из «Зенита» и других потенциальных новичков данного амплуа, но к концу августа всё-таки решили вопрос. Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время 22-летний игрок прилетит в Россию и подпишет контракт на четыре года.

Как сообщали бразильские СМИ, ЦСКА боролся за Келвена с «Бенфикой». Судя по всему, армейцы сделали «Атлетико Паранаэнсе» более выгодное предложение. По информации Globo Esporte, сумма сделки составит € 4,5 млн. Между тем Transfermarkt оценивает правого защитника ещё дороже – в € 7 млн! Возможно, невысокая цена связана с тем, что контракт игрока с бразильским клубом истекал уже зимой 2024-го.

Келвен попал в «Атлетико Паранаэнсе» в возрасте 17 лет, так что вся профессиональная карьера правого защитника до сегодняшнего дня была связана только с клубом из Куритибы. За главную команду он дебютировал ещё в мае 2019-го, в возрасте 18 лет, во встрече чемпионата Бразилии с «Коринтиансом». Келвен стал первым футболистом, родившимся в XXI веке, который сыграл за «Атлетико Паранаэнсе». В том сезоне-2019 он принял участие в восьми матчах и сразу же завоевал трофей на взрослом уровне – Кубок Бразилии. Более того, в двух финалах с «Интернасьоналом» юный защитник выходил в основе. Начало карьеры было многообещающим, и парень даже стал кандидатом в молодёжную сборную страны.

Но прогресс Келвена всё же не получился стремительным. Он то становился игроком стартового состава, то выпадал из него. В сезоне-2021 правый защитник завоевал с командой Южноамериканский кубок (аналог Лиги Европы для клубов этого региона), но стабильно выходил на поле только на групповом этапе, а после первого матча плей-офф присел в запас и больше не сыграл. Финал с «РБ Брагантино», выигранный со счётом 1:0, тоже посмотрел со скамейки.

Келвен (слева) Фото: Heuler Andrey/Getty Images

Только в 2022 году Келвен стал твёрдым игроком основы «Атлетико Паранаэнсе». Участвовал в успешной кампании команды из Куритибы в Кубке Либертадорес (аналоге Лиги чемпионов). «Атлетико Паранаэнсе» дошёл до финала, где потерпел обидное поражение от «Фламенго» – 0:1. Габигол забил победный мяч как раз из той зоны, за которую должен был отвечать Келвен. Будущий новичок ЦСКА сыграл в финале все 90 минут.

В сезоне-2023 «Атлетико Паранаэнсе» с Келвеном добрался до 1/8 финала Кубка Либертадорес, но в первом раунде плей-офф уступил по пенальти боливийскому «Боливару». Очевидно, эта неудача, случившаяся около трёх недель назад, поспособствовала продаже правого защитника. В чемпионате Бразилии команда из Куритибы сейчас тоже не в лидерах – занимает шестое место, правда, отстаёт от второго всего на пять очков.

В нынешнем сезоне Серии А Келвен входит в топ-5 игроков «Атлетико Паранаэнсе» по проведённому на поле времени – 1002 минуты. Он второй по количеству точных кроссов (14) и третий по передачам под удар (18) и перехватам (16). В то же время статистика выигранных единоборств Келвеном совсем не впечатляет – лишь 48% успешных, по данным Sofascore.com.

Вообще, умение ассистировать – одна из сильнейших сторон этого правого защитника. Келвен достаточно результативен: сделал 22 голевых паса за 164 матча в составе «Атлетико Паранаэнсе». А голов у него не так много – всего семь. Неплохие скоростные качества и умение обыгрывать один в один сделают бразильца ценной фигурой в атаке ЦСКА.

Большинство своих матчей на профессиональном уровне Келвен провёл под руководством легендарного Луиса Фелипе Сколари. Молодой игрок был очень благодарен Фелипе за доверие. «Сколари дал мне шанс, и я делал всё, чтобы никому не отдать своё место», – говорил Келвен.

Теперь одарённый бразилец должен доказать Владимиру Федотову, что он сильнее Милана Гаича и Кирилла Глебова. Правого защитника «Атлетико Паранаэнсе», несомненно, покупают под основу, чтобы новичок добавил качества в передачах с фланга. У Келвена может образоваться интересная связка с чилийцем Давилой.