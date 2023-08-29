Индзаги прокомментировал победу «Интера» над «Кальяри»

Наставник «Интера» Симоне Индзаги оценил победу клуба над «Кальяри» (2:0) в Серии А.
«Ребята играли очень хорошо с первой же минуты, проявив большой энтузиазм против новичка лиги. Нам нужно было подойти к матчу со всей серьезностью, и мы преуспели.
У нас поменялось десять игроков по сравнению с прошлым сезоном, но я и мой штаб вполне довольны. Команда по-прежнему организована, и для тренера это крайне важно. Мы сильно изменились, это бесспорно, но остались командой, которая знает, как двигаться вперёд», — приводит слова Индзаги Pazzi Di Fanta.
Напомним, «Нерадзурри» вышли вперёд уже на 21-й минуте — отличился Дензел Думфрис, замкнувший передачу Маркуса Тюрама. Спустя девять минут голом отметился форвард гостей Лаутаро Мартинес, ему ассистировал Федерико Димарко. Матч так и завершился — 2:0 в пользу «Интера».
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