«Интер» второй раз подряд обыграл соперника со счётом 2:0 в матче Серии А

Завершился матч 2-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Кальяри» и миланский «Интер». Команды играли на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. «Интер» уверенно обыграл соперника — 2:0.
«Нерадзурри» вышли вперёд уже на 21-й минуте — отличился Дензел Думфрис, замкнувший передачу Маркуса Тюрама. Спустя девять минут голом отметился форвард гостей Лаутаро Мартинес, ему ассистировал Федерико Димарко. Матч так и завершился — 2:0 в пользу «Интера».
В позапрошлом сезоне чемпионата Италии «Интер» одержал две убедительные победы над сегодняшним соперником (3:1 и 4:0). В 1-м туре текущего сезона Серии А «нерадзурри» дома разобрались с «Монцей» (2:0), а «Кальяри» сыграл вничью с «Торино» — 0:0.
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