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Дмитрий Рубашко: мы не рассматриваем уход Дркушича

Дмитрий Рубашко: мы не рассматриваем уход Дркушича
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб не рассматривает уход словенского защитника клуба Ваньи Дркушича в летнее трансферное окно.

«Нант» сделал нам предложение по Дркушичу? На данный момент мы не рассматриваем уход Ваньи», — приводит слова Рубашко «РБ Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что «Нант» сделал официальное предложение «Сочи» о приобретении Дркушича. Позднее эту информацию «Чемпионату» подтвердил агент словенского защитника Младен Ратковица.

Дркушич играет за «Сочи» с января 2022 года. Дебютировал за клуб защитник 7 марта 2022 года в матче 20-го тура чемпионата России с «Ростовом». В прошлом сезоне 23-летний словенец отыграл 26 матчей в рамках РПЛ, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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