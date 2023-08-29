Дмитрий Рубашко: мы не рассматриваем уход Дркушича

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб не рассматривает уход словенского защитника клуба Ваньи Дркушича в летнее трансферное окно.

«Нант» сделал нам предложение по Дркушичу? На данный момент мы не рассматриваем уход Ваньи», — приводит слова Рубашко «РБ Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что «Нант» сделал официальное предложение «Сочи» о приобретении Дркушича. Позднее эту информацию «Чемпионату» подтвердил агент словенского защитника Младен Ратковица.

Дркушич играет за «Сочи» с января 2022 года. Дебютировал за клуб защитник 7 марта 2022 года в матче 20-го тура чемпионата России с «Ростовом». В прошлом сезоне 23-летний словенец отыграл 26 матчей в рамках РПЛ, забил один гол и сделал одну результативную передачу.