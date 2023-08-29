Агент Ваньи Дркушича подтвердил, что «Нант» сделал предложение «Сочи»
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Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, подтвердил, что французский «Нант» сделал официальное предложение о приобретении его клиента.
«Да, это правда, что «Нант» сделал предложение по Дркушичу. Оффер уже в клубе», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Отметим, ранее этим днём издание «РБ Спорт» сообщало, что «Нант» сделал официальное предложение «Сочи» о приобретении Дркушича.
Дркушич играет за «Сочи» с января 2022 года. Дебютировал за клуб защитник 7 марта 2022 года в матче 20-го тура чемпионата России с «Ростовом». В прошлом сезоне 23-летний словенец отыграл 26 матчей в рамках РПЛ, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
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