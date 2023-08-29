Орещук: «Краснодар» правильно сделал, что отказался продавать Черникова «Лиону» за € 5 млн

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Краснодара» Александра Черникова во французский «Лион», отметив, что «быки» приняли верное решение, отклонив предложение в € 5 млн, так как игрок стоит больше.

«Краснодар» отказался продавать Черникова за € 5 млн. И правильно сделал. Это хороший футболист, который стоит больших денег. Зачем «Краснодару» отдавать футболиста, а самим остаться ни с чем? Абсолютно правильное решение. Мне кажется, что Черников сейчас стоит около € 8-10 млн. Плюс бонусы от продажи можно выбить», — приводит слова Орещука «Спорт день за днём».

Напомним, ранее сегодня, 29 августа, «Лион» предложил «Краснодару» € 5 млн за полузащитника Александра Черникова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Краснодарский клуб хочет получить больше, переговоры продолжатся.