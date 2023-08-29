«Лион» предложил «Краснодару» € 5 млн за Александра Черникова
Поделиться
«Лион» предложил «Краснодару» € 5 млн за полузащитника Александра Черникова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Краснодарский клуб хочет получить больше, переговоры продолжатся.
Черников — воспитанник системы «Краснодара». За первую команду «быков» россиянин дебютировал 25 сентября 2019 года в матче Кубка России с «Пари Нижний Новгород». 1 марта 2020 года Черников сыграл свой первый матч в Российской Премьер-Лиге, появившись в стартовом составе на игру 20-го тура с «Уфой».
В прошлом сезоне 23-летний полузащитник провёл 13 матчей за «Краснодар» в высшем российском дивизионе и записал на свой счёт одну результативную передачу. В сезоне-2023/2024 на счету Черникова шесть игр в РПЛ и один забитый мяч.
Комментарии
- 29 августа 2023
-
12:19
-
12:15
-
12:01
-
11:47
-
11:43
-
11:35
-
11:32
-
11:30
-
11:22
-
11:10
-
11:09
-
11:01
-
10:50
-
10:38
-
10:30
-
10:29
-
10:22
-
10:03
-
09:56
-
09:46
-
09:45
-
09:31
-
09:30
-
09:24
-
09:15
-
09:04
-
09:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:53
-
07:02
-
06:52
-
06:29
-
06:05
Партнерский контент