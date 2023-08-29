«Лион» предложил «Краснодару» € 5 млн за Александра Черникова

«Лион» предложил «Краснодару» € 5 млн за полузащитника Александра Черникова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Краснодарский клуб хочет получить больше, переговоры продолжатся.

Черников — воспитанник системы «Краснодара». За первую команду «быков» россиянин дебютировал 25 сентября 2019 года в матче Кубка России с «Пари Нижний Новгород». 1 марта 2020 года Черников сыграл свой первый матч в Российской Премьер-Лиге, появившись в стартовом составе на игру 20-го тура с «Уфой».

В прошлом сезоне 23-летний полузащитник провёл 13 матчей за «Краснодар» в высшем российском дивизионе и записал на свой счёт одну результативную передачу. В сезоне-2023/2024 на счету Черникова шесть игр в РПЛ и один забитый мяч.