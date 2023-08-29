Появилось видео, как Эрмосо весело рассказывает партнёршам о поцелуе Рубиалеса

Появилось видео, на котором футболистка сборной Испании Дженни Эрмосо весело рассказывает партнёршам по национальной команде о поцелуе с президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом. Ранее на женском ЧМ-2023 произошёл скандал из-за того, что Рубиалес поцеловал Эрмосо в губы на церемонии награждения национальной команды Испании, радуясь победе.

Видео: Эрмосо весело рассказывает партнёршам о поцелуе Рубиалеса

Данное видео было выложено журналистом Альвисом Пересом в «Твиттере». Оно показывает разговор между игроками национальной команды через несколько минут после провозглашения сборной Испании чемпионами мира недалеко от стадиона, в автобусе. В нём Дженни Эрмосо обсуждает инцидент и явно не выглядит подавленной после случившегося.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу». Позже в Сети появились снимки, на которых видно, как Рубиалес сделал неприличный жест, схватившись за свой детородный орган. Это стало ещё одним поводом для критики функционера.