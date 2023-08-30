Агент Дркушича: мы удивлены и разочарованы решением «Сочи» отказать «Нанту»

Футбольный агент Младен Ратковица заявил, что решение «Сочи» не отпускать защитника Ванью Дркушича стало неожиданным для игрока.

«Сочи» вчера отказал «Нанту», Ванья останется в России. Мы удивлены и немного разочарованы таким решением, тем, что клуб не оставил никакого шанса для переговоров. Они просто заявили, что игрок не продается. «Нант» был хорошим вариант, но в «Сочи» решили так, как решили. Французский лига — одна из сильнейших в мире, с «Црвеной Звездой» он мог сыграть в Лиге чемпионов.

Но что поделать, решение принято, Ванья — профессионал, и неважно, насколько сложное и разочаровывающее для него решение было принято, он должен двигаться дальше. Дркушич связан контрактом с клубом и уважает это. Посмотрим, что принесет нам будущее», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».