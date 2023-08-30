Футболистка «Локомотива» Морозова: по первому контракту получала 5 тысяч рублей
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Защитник женского «Локомотива» Наталья Морозова рассказала о сумме, которую получала во времена начала своей профессиональной карьеры.
«Первый профессиональный контракт был подписан в 2011 году, мне было 16 лет. Это была команда «Енисей», Первая лига. На тот момент я получала 5 тысяч рублей», – приводит слова Морозовой «Евро-Футбол.Ру».
Московский «Локомотив» на данный момент занимает третье место в женской Суперлиге с 40 набранными очками. Морозова в этом сезоне за железнодорожников провела 16 матчей, в которых отметилась одним забитым мячом.
Напомним, по итогам прошлого чемпионата России по футболу среди женщин «Локомотив» занял третье место. Чемпионом стал «Зенит», а второе место забрали футболистки из ЦСКА.
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