Футболистка «Локомотива» Морозова: по первому контракту получала 5 тысяч рублей

Защитник женского «Локомотива» Наталья Морозова рассказала о сумме, которую получала во времена начала своей профессиональной карьеры.

«Первый профессиональный контракт был подписан в 2011 году, мне было 16 лет. Это была команда «Енисей», Первая лига. На тот момент я получала 5 тысяч рублей», – приводит слова Морозовой «Евро-Футбол.Ру».

Московский «Локомотив» на данный момент занимает третье место в женской Суперлиге с 40 набранными очками. Морозова в этом сезоне за железнодорожников провела 16 матчей, в которых отметилась одним забитым мячом.

Напомним, по итогам прошлого чемпионата России по футболу среди женщин «Локомотив» занял третье место. Чемпионом стал «Зенит», а второе место забрали футболистки из ЦСКА.