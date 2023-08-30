В «Челси» уверены, что достигнут договорённости с «Манчестер Сити» по трансферу Палмера

Боссы «Челси» не сомневаются, что клубу удастся заполучить атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Коула Палмера до конца текущего трансферного окна. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, «Сити» отклонил первое предложение «синих» в размере € 40 млн. «Горожане» хотят выручить с продажи Палмера не менее € 58 млн. Представители «аристократов» уверены, что смогут найти компромисс с боссами «Манчестер Сити». Отмечается, что «горожане» могут расстаться со своим футболистом за € 52 млн.

21-летний Палмер является воспитанником академии «Манчестер Сити». Игрок начал выступать за взрослую команду с июля 2021 года. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе в «Ноттингем Форест» вингера «Челси» Каллума Хадсона-Одои.