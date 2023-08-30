Гендиректор «Сочи»: нас не устроили предложения «Нанта» и «Црвены Звезды» по Дркушичу

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что защитник команды Ванья Дркушич продолжит выступления за южан. По словам функционера, предложения французского «Нанта» и сербской «Црвены Звезды» не устроили клуб.

«Трансфер Дркушича? Он остаётся в команде и будет играть здесь. Нас не устроили предложения «Нанта» и «Црвены Звезды», — передаёт слова Рубашко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Отметим, ранее ряд изданий сообщал, что «Нант» сделал официальное предложение «Сочи» о приобретении Дркушича.

Дркушич играет за «Сочи» с января 2022 года. Дебютировал за клуб защитник 7 марта 2022 года в матче 20-го тура чемпионата России с «Ростовом». В прошлом сезоне 23-летний словенец отыграл 26 матчей в рамках РПЛ, забил один гол и сделал одну результативную передачу.