Джуд Беллингем — лучший игрок августа в испанской Ла Лиге

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем был выбран лучшим игроком августа в испанской Ла Лиге, сообщает пресс-служба организации.
Британский футболист завоевал награду по итогам первого же месяца в своём дебютном сезоне в чемпионате Испании. Беллингему не потребовалось время на адаптацию, его результативная игра помогла «Реалу» с ходу захватить лидерство в Примере после трёх побед в трёх стартовых турах.
На данный момент англичанин является лучшим бомбардиром чемпионата с четырьмя голами в трёх играх. Он забил второй гол в матче с «Атлетиком» (2:0), позже он оформил дубль в игре с «Альмерией» (3:1) и, наконец, забил победный мяч в ворота «Сельты» (1:0).
Напомним, Джуд Беллингем присоединился к мадридскому «Реалу» из дортмундской «Боруссии» в начале июня. Сумма трансфера составила € 103 млн, ещё до 30% «Боруссия» может получить в виде бонусов. С испанским клубом английский полузащитник заключил контракт до 2029 года.
- 30 августа 2023
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