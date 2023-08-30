Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСВ — Рейнджерс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джуд Беллингем — лучший игрок августа в испанской Ла Лиге

Джуд Беллингем — лучший игрок августа в испанской Ла Лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем был выбран лучшим игроком августа в испанской Ла Лиге, сообщает пресс-служба организации.

Британский футболист завоевал награду по итогам первого же месяца в своём дебютном сезоне в чемпионате Испании. Беллингему не потребовалось время на адаптацию, его результативная игра помогла «Реалу» с ходу захватить лидерство в Примере после трёх побед в трёх стартовых турах.

На данный момент англичанин является лучшим бомбардиром чемпионата с четырьмя голами в трёх играх. Он забил второй гол в матче с «Атлетиком» (2:0), позже он оформил дубль в игре с «Альмерией» (3:1) и, наконец, забил победный мяч в ворота «Сельты» (1:0).

Напомним, Джуд Беллингем присоединился к мадридскому «Реалу» из дортмундской «Боруссии» в начале июня. Сумма трансфера составила € 103 млн, ещё до 30% «Боруссия» может получить в виде бонусов. С испанским клубом английский полузащитник заключил контракт до 2029 года.

Материалы по теме
Карло Анчелотти объяснил высокую результативность Джуда Беллингема в «Реале»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android