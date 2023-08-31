Чанов: в игре Торопа достаточно недочётов, но тренеры сборной России помогут развиваться

Экс-голкипер ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением об игре 19-летнего вратаря армейцев Владислава Торопа.
«Я всегда рад, когда представители ЦСКА вызываются в сборную России. Владу в этом году удалось побольше времени поиграть в связи с травмой Игоря. Это хорошо для Влада, потому что ему всегда нужна игровая практика. Вратарь не может просто тренироваться. Конечно, недочётов в его игре ещё достаточно много. Но тренерский штаб российской сборной увидели его. Они помогут молодому парню развиваться. Считаю, что это правильное решение», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, вчера, 30 августа, тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков, включая 19-летнего Владислава Торопа.
- 31 августа 2023
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