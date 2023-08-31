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В Мексике игрока удалили за засовывание пальца сопернику в «пятую точку»

В Мексике игрока удалили за засовывание пальца сопернику в «пятую точку»
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В чемпионате Мексики произошёл резонансный эпизод, который стал вирусным в соцсетях. Защитник «Керетаро» Омар Мендоза в матче с «Атласом» засунул палец сопернику в «пятую точку», за что был удалён с поля.

Игра проходила в напряженной равной борьбе. В одном из эпизодов Мендоза засунул палец в «пятую точку» Хуана Сапаты. Пострадавший футболист пожаловался арбитру, однако судья не сразу поверил ему и пошёл смотреть видеоповтор. VAR подтвердил факт грязного нарушения со стороны Мендозы, за что рефери показал ему красную карточку.

Фото: Скриншот из трансляции матча

Удаление Мендозы вызвало недоумение у болельщиков на трибунах, откуда не было видно, что он сделал. Однако на табло стадиона показали повтор VAR, который внёс ясность для фанатов.

Интересно, что матч закончился победой «Атласа» со счётом 2:1, а победный гол на последних минутах забил именно Хуан Сапата, пострадавший от пальца Мендозы.

Мексика - Лига МХ . Апертура. 5-й тур
31 августа 2023, четверг. 04:06 МСК
Керетаро
Сантьяго-де-Керетаро
Окончен
1 : 2
Атлас
Гвадалахара
0:1 Солари – 45+8'     1:1 Гуларте – 81'     1:2 Zapata – 90+1'    
Удаления: Мендоса – 62' / нет
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