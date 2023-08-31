В Мексике игрока удалили за засовывание пальца сопернику в «пятую точку»

В чемпионате Мексики произошёл резонансный эпизод, который стал вирусным в соцсетях. Защитник «Керетаро» Омар Мендоза в матче с «Атласом» засунул палец сопернику в «пятую точку», за что был удалён с поля.
Игра проходила в напряженной равной борьбе. В одном из эпизодов Мендоза засунул палец в «пятую точку» Хуана Сапаты. Пострадавший футболист пожаловался арбитру, однако судья не сразу поверил ему и пошёл смотреть видеоповтор. VAR подтвердил факт грязного нарушения со стороны Мендозы, за что рефери показал ему красную карточку.
Фото: Скриншот из трансляции матча
Удаление Мендозы вызвало недоумение у болельщиков на трибунах, откуда не было видно, что он сделал. Однако на табло стадиона показали повтор VAR, который внёс ясность для фанатов.
Интересно, что матч закончился победой «Атласа» со счётом 2:1, а победный гол на последних минутах забил именно Хуан Сапата, пострадавший от пальца Мендозы.
- 31 августа 2023
-
13:09
-
13:05
-
13:00
-
12:59
-
12:51
-
12:48
-
12:45
-
12:41
-
12:35
-
12:31
-
12:27
-
12:21
-
12:10
-
12:10
-
12:07
-
12:03
-
12:02
-
11:53
-
11:50
-
11:49
-
11:44
-
11:40
-
11:35
-
11:33
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:08
-
11:08
-
11:03
-
11:00
-
10:43
-
10:38
-
10:35
-
10:25