В Мексике игрока удалили за засовывание пальца сопернику в «пятую точку»

В чемпионате Мексики произошёл резонансный эпизод, который стал вирусным в соцсетях. Защитник «Керетаро» Омар Мендоза в матче с «Атласом» засунул палец сопернику в «пятую точку», за что был удалён с поля.

Игра проходила в напряженной равной борьбе. В одном из эпизодов Мендоза засунул палец в «пятую точку» Хуана Сапаты. Пострадавший футболист пожаловался арбитру, однако судья не сразу поверил ему и пошёл смотреть видеоповтор. VAR подтвердил факт грязного нарушения со стороны Мендозы, за что рефери показал ему красную карточку.

Фото: Скриншот из трансляции матча

Удаление Мендозы вызвало недоумение у болельщиков на трибунах, откуда не было видно, что он сделал. Однако на табло стадиона показали повтор VAR, который внёс ясность для фанатов.

Интересно, что матч закончился победой «Атласа» со счётом 2:1, а победный гол на последних минутах забил именно Хуан Сапата, пострадавший от пальца Мендозы.