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В «Реале Сосьедад» рассказали о влиянии Карпина и Хохлова на переход Захаряна

В «Реале Сосьедад» рассказали о влиянии Карпина и Хохлова на переход Захаряна
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Спортивный директор «Реала Сосьедад» Роберто Олабе рассказал о влиянии бывших российских футболистов Валерия Карпина и Дмитрия Хохлова на переход в испанский клуб Арсена Захаряна.

«Во-первых, мы исходили из того, что знаем, какими могут быть футболисты из России. Я играл вместе с Валерием Карпиным, ещё и тренировал его, как и Дмитрия Хохлова. Так что мы понимаем, что у российских футболистов особенный талант. Поэтому мы следили за чемпионатом России, этим занимался наш главный скаут Эрик.

Особенное внимание мы уделяли молодым футболистам. И если брать молодых и талантливых игроков, то у нас вообще не было сомнений, что Арсен – выдающийся атакующий центральный полузащитник. Мы за ним очень долго следили, уже давно поняли, что он особенный. И давно поняли, что приобрести его будет непросто, потому что это экстраординарный игрок. Как только появилась возможность, мы сразу сделали всё, чтобы он перешёл к нам. Что и случилось», — сказал Олабе в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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