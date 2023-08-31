В «Реале Сосьедад» рассказали о влиянии Карпина и Хохлова на переход Захаряна

Спортивный директор «Реала Сосьедад» Роберто Олабе рассказал о влиянии бывших российских футболистов Валерия Карпина и Дмитрия Хохлова на переход в испанский клуб Арсена Захаряна.
«Во-первых, мы исходили из того, что знаем, какими могут быть футболисты из России. Я играл вместе с Валерием Карпиным, ещё и тренировал его, как и Дмитрия Хохлова. Так что мы понимаем, что у российских футболистов особенный талант. Поэтому мы следили за чемпионатом России, этим занимался наш главный скаут Эрик.
Особенное внимание мы уделяли молодым футболистам. И если брать молодых и талантливых игроков, то у нас вообще не было сомнений, что Арсен – выдающийся атакующий центральный полузащитник. Мы за ним очень долго следили, уже давно поняли, что он особенный. И давно поняли, что приобрести его будет непросто, потому что это экстраординарный игрок. Как только появилась возможность, мы сразу сделали всё, чтобы он перешёл к нам. Что и случилось», — сказал Олабе в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.
«Реал Сосьедад» с Захаряном сыграл вничью с «Лас‑Пальмасом»
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 31 августа 2023
-
13:09
-
13:05
-
13:00
-
12:59
-
12:51
-
12:48
-
12:45
-
12:41
-
12:35
-
12:31
-
12:27
-
12:21
-
12:10
-
12:10
-
12:07
-
12:03
-
12:02
-
11:53
-
11:50
-
11:49
-
11:44
-
11:40
-
11:35
-
11:33
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:08
-
11:08
-
11:03
-
11:00
-
10:43
-
10:38
-
10:35
-
10:25