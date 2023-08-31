Стало известно, почему Захарян не перешёл в «Фейеноорд», «Лацио» или «Страсбург»

Геннадий Голубин, партнёр агентства, представляющего интересы полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал, что у его клиента было несколько вариантов продолжения карьеры до перехода в испанский клуб. Спортивный директор «Целе» сообщил о предложениях «Фейеноорда», «Лацио» и «Страсбурга».

«В комментариях иронизировали, что я за лето поиграл за «Фейеноорд», «Лацио», «Страсбург» и заехал в «Челси»? Это всё правда. Да, я понимаю, что над этим многие старались иронизировать, но могу сказать, что, конечно, были предложения от «Фейеноорда», «Страсбурга», был «Лацио». Это официальные предложения. Был полувариант с «Дженоа», также была заинтересована «Рома», но официальных переговоров не было, так скажем.

Выбрал «Сосьедад», потому что он был наиболее настойчив. Договорились клубы между собой, что тоже очень важно, чтобы предложение устроило «Динамо», — сказал Голубин в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

Дебют Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад»

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