Киевское «Динамо» вылетело из ЛК и впервые за 18 лет пропустит осеннюю часть еврокубков

Сегодня, 31 августа, состоялся ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций между турецким «Бешикташем» и киевским «Динамо». Игра проходила на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле, Турция. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 мск. Первая встреча завершилась победой «Бешикташа» со счётом 3:2.

В первом тайме команды не смогли порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Во второй половине встречи стамбульцы всё же распечатали ворота Георгия Бущана. Мяч в активе камерунского нападающего «Бешикташа» Венсана Абубакара. Этот гол остался единственным в матче и принёс победу турецкому клубу. Счёт по сумме двух матчей — 4:2.

Стоит отметить, что киевляне впервые за 18 лет не будут представлены на групповой стадии еврокубков. В последний раз с «Динамо» это случалось в сезоне-2005/2006, тогда команда вылетела во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.