Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Левски. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Киевское «Динамо» вылетело из ЛК и впервые за 18 лет пропустит осеннюю часть еврокубков

Киевское «Динамо» вылетело из ЛК и впервые за 18 лет пропустит осеннюю часть еврокубков
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 31 августа, состоялся ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций между турецким «Бешикташем» и киевским «Динамо». Игра проходила на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле, Турция. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 мск. Первая встреча завершилась победой «Бешикташа» со счётом 3:2.

В первом тайме команды не смогли порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Во второй половине встречи стамбульцы всё же распечатали ворота Георгия Бущана. Мяч в активе камерунского нападающего «Бешикташа» Венсана Абубакара. Этот гол остался единственным в матче и принёс победу турецкому клубу. Счёт по сумме двух матчей — 4:2.

Стоит отметить, что киевляне впервые за 18 лет не будут представлены на групповой стадии еврокубков. В последний раз с «Динамо» это случалось в сезоне-2005/2006, тогда команда вылетела во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

Лига конференций . Раунд плей-офф. 2-й матч
31 августа 2023, четверг. 21:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 0
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Абубакар – 52'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android