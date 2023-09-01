Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: расписание матчей 5-го тура сезона-2023/2024
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Сегодня, 1 сентября, стартует 5-й тур чемпионата Саудовской Аравии. Представляем вашему вниманию полное расписание 5-го тура.
Расписание матчей 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии
1 сентября, пятница:
- «Аль-Фейха» - «Аль-Раед» (18:00 мск);
- «Аль-Таи» — «Абха» (18:00 мск);
- «Эр-Рияд» — «Аль-Охдуд» (21:00 мск);
- «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль» (21:00 мск).
2 сентября, суббота:
- «Аль-Хазм» — «Аль-Наср» (21:00 мск);
- «Аль-Таавун» — «Аль-Ахда» (21:00 мск);
- «Аль-Фатех» — «Аль-Ахли» (21:00 мск);
- «Аль-Шабаб» — «Аль-Халидж» (21:00 мск);
- «Аль-Иттифак» — «Дамак» (21:00 мск).
По итогам четырёх туров в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сохраняется двоевластие: максимальный результат показали «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли», набравшие по 12 очков.
Чемпионат Саудовской Аравии разыгрывается в 34 тура. Матчи последнего тура пройдут 27 мая.
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