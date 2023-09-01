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Эдди Хау высказался о группе «Ньюкасла» в ЛЧ с «ПСЖ», «Боруссией» Д и «Миланом»

Эдди Хау высказался о группе «Ньюкасла» в ЛЧ с «ПСЖ», «Боруссией» Д и «Миланом»
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Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Английский клуб попал в группу F к «ПСЖ», дортмундской «Боруссии» и «Милану».

«Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать это. Смотришь на это и пытаешься полностью понять, потому что жеребьёвка на самом деле была довольно сложной, и я не осознавал, что так тяжело понять, что происходит.

Когда пыль уляжется, вы будете смотреть на это с чистым волнением. Внутри ни у кого из нас нет негатива по отношению к жеребьёвке. Это сложно, но я думаю, что у нас есть несколько отличных европейских игр, которые мы можем провести, и замечательные места, которые стоит посетить нашим болельщикам», — приводит слова Хау официальный сайт «Ньюкасла».

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