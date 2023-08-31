Сегодня, 31 августа, в Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
Составы групп:
Группа А:
«Бавария»
«Манчестер Юнайтед»
«Копенгаген»
«Галатасарай»
Группа В:
«Севилья»
«Арсенал»
ПСВ
«Ланс»
Группа С:
«Наполи»
«Реал» (Мадрид)
«Брага»
«Унион» (Берлин)
Группа D:
«Бенфика»
«Интер»
«Зальцбург»
«Реал» (Сосьедад)
Группа Е:
«Фейеноорд»
«Атлетико» (Мадрид)
«Лацио»
«Селтик»
Группа F:
«ПСЖ»
«Боруссия» (Дортмунд)
«Милан»
«Ньюкасл»
Группа G:
«Манчестер Сити»
«Лейпциг»
«Црвена Звезда»
«Янг Бойз»
Группа H:
«Барселона»
«Порту»
«Шахтёр»
«Антверпен»
Групповой этап Лиги чемпионов стартует 19 сентября и завершится 13 декабря. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити».
На данный момент единственным россиянином, который сможет принять участие в матчах группового этапа Лиги чемпионов, является полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян.
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