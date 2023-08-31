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Сегодня, 31 августа, в Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Составы групп:

Группа А:

«Бавария»

«Манчестер Юнайтед»

«Копенгаген»

«Галатасарай»

Группа В:

«Севилья»

«Арсенал»

ПСВ

«Ланс»

Группа С:

«Наполи»

«Реал» (Мадрид)

«Брага»

«Унион» (Берлин)

Группа D:

«Бенфика»

«Интер»

«Зальцбург»

«Реал» (Сосьедад)

Группа Е:

«Фейеноорд»

«Атлетико» (Мадрид)

«Лацио»

«Селтик»

Группа F:

«ПСЖ»

«Боруссия» (Дортмунд)

«Милан»

«Ньюкасл»

Группа G:

«Манчестер Сити»

«Лейпциг»

«Црвена Звезда»

«Янг Бойз»

Группа H:

«Барселона»

«Порту»

«Шахтёр»

«Антверпен»

Групповой этап Лиги чемпионов стартует 19 сентября и завершится 13 декабря. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити».

На данный момент единственным россиянином, который сможет принять участие в матчах группового этапа Лиги чемпионов, является полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян.