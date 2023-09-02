Тренер «Валенсии» Бараха: Яремчук должен забивать много голов

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха прокомментировал подписание украинского нападающего Романа Яремчука.

«Мы с ним только познакомились. Но он чувствует себя хорошо. Сейчас немного поговорю с ним. У нас есть ощущение, что он здесь, чтобы сразу играть, потому что он приехал со стартовавшего чемпионата. Немножко познакомимся, а потом он едет в сборную на 10 дней. Но если он хочет играть – будет с нами.

У него сейчас отличный возраст, он пришёл с надеждой на успех в чемпионате Испании. Он подходит нашему профилю игроков. У нас было несколько вариантов, но окончательное решение принял Роман. Хотим рассматривать его как важного игрока, потому что таким он должен быть, забивать много голов.

Я просто выражаю своё мнение по поводу профилей футболистов. Не принимаю решение последним или первым. Высказываю мнение по поводу профилей, а не фамилий игроков. Роман отвечает этим характеристикам», — приводит слова тренера AS.