Романцев, Черчесов и Каррера будут тренерами в матче памяти Ильи Цымбаларя

Руководитель департамента по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин рассказал о проведении матча, посвящённого памяти бывшего футболиста московского «Спартака» Ильи Цымбаларя. Игра состоится в субботу, 9 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Тренерами в матче легенд «Спартака» и сборной мира будут Олег Романцев, Станислав Черчесов и Массимо Каррера.
«Игра состоится 9 сентября на спартаковском стадионе, продажу билетов откроем в понедельник. Тренировать «Спартак» будут Олег Романцев и Станислав Черчесов, сборной мира будет руководить Массимо Каррера», — приводит слова Терёшина «Матч ТВ».
Илья Цымбаларь — шестикратный чемпион России в составе «Спартака». Он ушёл из жизни 28 декабря 2013 года в возрасте 44 лет.
- 2 сентября 2023
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