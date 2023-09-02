У «Спартака» много классных полузащитников. Кто должен играть в основе?

У Абаскаля сразу пять игроков на две или три позиции в зависимости от схемы. Но связку Пруцев — Литвинов с «Краснодаром» мы вряд ли увидим.

В середине недели «Спартак» в кубковом матче расправился с «Динамо» — 4:1. Победа стала для красно-белых самой уверенной в текущем сезоне — ранее в три мяча они ещё не побеждали.

Одна из самых любопытных деталей встречи — впервые с начала сезона дуэт в центре поля «Спартака» составили Руслан Литвинов и Данил Пруцев. Последний вообще лишь второй раз вышел в стартовом составе — ранее такое было в кубковой игре с «Пари НН». Есть ли у их связки шанс остаться основной и на матчи чемпионата?

Стартовый состав «Спартака» в игре с «Динамо»

Как Пруцев и Литвинов сыграли с «Динамо»?

Полузащитники были изобретательны при атаках, но совсем не отличались надёжностью при разрушении чужих замыслов.

Оба игрока умеют стремительно адресовать мяч вперёд. Очень важно вообще и особенно – для команды, в атаке которой есть сильные исполнители. Именно Литвинов и Пруцев развили атаку, в которой Александр Соболев открыл счёт в матче.

Голевая комбинация «Спартака» Литвинов — Пруцев — Денисов — Соболев

Пруцева предголевой пас раззадорил, и вскоре он сделал результативную передачу на Антона Зиньковского, классно разрезав всю линию защиты соперника.

Голевой пас Данилы Пруцева на Антона Зиньковского

По итогам матча качество передач Пруцева в финальную треть поля составило 88% (15 точных из 17), показатель Литвинова — 85% (11 точных из 13). Если говорить про конструктивные действия впереди, то они точно сделали заявку на то, чтобы и дальше остаться в стартовом составе.

В отличие от действий в атаке, при игре в обороне у полузащитников совсем грустная картина: у Пруцева два отбора при девяти попытках (22% эффективности), у Литвинова — 0 отборов при трёх (0% успешных); у Данилы два удачных единоборства при обороне из восьми (25%), у Руслана — 0 из четырёх (0%). К счастью игроков, у «Динамо» вечер не задался — футболисты бело-голубых оказались не готовы наказывать.

Впереди у «Спартака» «Краснодар». При Владимире Ивиче команда отличается надёжностью сзади (два пропущенных мяча — лучший результат в РПЛ) и готовностью создать момент из ничего – за счёт класса Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобы. Прямо сейчас Сперцян самый результативный центральный полузащитник РПЛ — 3+1. Рисковать с такой командой — себе дороже, поэтому выход с первых минут и Пруцева, и Литвинова пока представляется сомнительным.

Кто может потеснить Пруцева и Литвинова?

Также на выход в центре поля с первых минут у «Спартака» претендуют Кристофер Мартинс, Роман Зобнин и Наиль Умяров. Вместе с Пруцевым и Литвиновым они конкурируют за два места, если речь о схеме 4-2-3-1, и за три позиции, если красно-белые выберут модуль 4-3-3 без атакующего полузащитника.

С точки зрения доставки мяча вперёд из глубины самый изобретательный в данной пятёрке — Данил Пруцев. Ещё он умеет неожиданно включаться к воротам. Его коллеги Мартинс и Зобнин свои атакующие показатели набили в основном активностью непосредственно в финальной трети — оба мобильны и играют от своей штрафной до чужой.

Атакующие показатели центральных полузащитников «Спартака»

В то же время Пруцев из всех полузащитников «Спартака» — самое слабое звено при обороне. Это существенно усложняет ему задачу по попаданию в стартовый состав в чемпионате. Особенно в ситуации, когда у команды нет качественного опорника. Тот же Литвинов в обороне надёжнее, не просто так Абаскаль временами его использует и на позиции центрального защитника.

Оборонительные показатели центральных полузащитников «Спартака»

Не располагая качественным опорником, Абаскаль вынужден выкручиваться. Скорее всего, против «Краснодара» тренер насытит центр поля и выберет схему 4-3-3 — с одним нацеленным на защиту игроком и двумя мобильными футболистами, которые могут дать качество как в атаке, так и в обороне, активно перемещаясь по полю. При этом вряд ли тренер повторит вариант состава из матча недельной давности с «Ахматом» (0:0) — тогда красно-белые играли как раз 4-3-3.

Стартовый состав «Спартака» в матче с «Ахматом»

В игре с «Ахматом» у «Спартака» был проблемы под прессингом соперника — точность передач Мартинса составила 65%, а Умярова — 74%. Поэтому «Спартак» нуждается в центре поля либо в Литвинове, либо в Пруцеве. Скорее всего, из-за лучшего умения обороняться таким игроком будет Литвинов. При начале атак у каждого есть изобретательность, но ставить их двоих сразу слишком рискованно для обороны.

Как сделать центр поля «Спартака» сильным на дистанции?

Трансфер сильного опорника — необходимость. Без такой сделки сложно представить стабильность в середине поля с высоким качеством.

У «Спартака» большой выбор центральных полузащитников, но в составе нет разрушителя уровня Вильмара Барриоса. Смотрите, как хорош зенитовец в текущем сезоне: 75% удачных отборов (2,4 при 3,1 попытки), 64% успешных единоборств в обороне (5,8 из 9) и 6 отборов.

Если подобного разрушителя чужих замыслов в центр поля раздобыть получится, то он и на результаты в лучшую сторону повлияет, и потенциал того же Пруцева раскрыть поможет. Прямо сейчас Данил очень интересен в атаке, что показал в матче с «Динамо», но в то же время крайне нуждается в сильном с оборонительной точки зрения окружении, которого пока нет — в том же центре обороны тоже идёт поиск.

Наиболее вероятно, что без качественного опорника Абаскаль продолжит изворачиваться, тасуя состав под соперников. Продолжение — уже в матче с «Краснодаром». А что думаете вы — в этой игре повторится связка Пруцев — Литвинов или нет? Пишите в комментарии! Моё мнение — нет.