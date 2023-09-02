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«Краснодар» — «Спартак», 7-й тур РПЛ сезона-2023/2024, 2 сентября: кто должен играть в полузащите, разбор

У «Спартака» много классных полузащитников. Кто должен играть в основе?
Евгений Ломоносов
У «Спартака» много классных полузащитников
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У Абаскаля сразу пять игроков на две или три позиции в зависимости от схемы. Но связку Пруцев — Литвинов с «Краснодаром» мы вряд ли увидим.

В середине недели «Спартак» в кубковом матче расправился с «Динамо» — 4:1. Победа стала для красно-белых самой уверенной в текущем сезоне — ранее в три мяча они ещё не побеждали.

Фонбет Кубок России . Группа D
29 августа 2023, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Соболев – 6'     2:0 Бабич – 15'     3:0 Соболев – 18'     4:0 Зиньковский – 24'     4:1 Нгамалё – 65'    

Одна из самых любопытных деталей встречи — впервые с начала сезона дуэт в центре поля «Спартака» составили Руслан Литвинов и Данил Пруцев. Последний вообще лишь второй раз вышел в стартовом составе — ранее такое было в кубковой игре с «Пари НН». Есть ли у их связки шанс остаться основной и на матчи чемпионата?

Стартовый состав «Спартака» в игре с «Динамо»

Стартовый состав «Спартака» в игре с «Динамо»

Как Пруцев и Литвинов сыграли с «Динамо»?

Полузащитники были изобретательны при атаках, но совсем не отличались надёжностью при разрушении чужих замыслов.

Оба игрока умеют стремительно адресовать мяч вперёд. Очень важно вообще и особенно – для команды, в атаке которой есть сильные исполнители. Именно Литвинов и Пруцев развили атаку, в которой Александр Соболев открыл счёт в матче.

Голевая комбинация «Спартака» Литвинов — Пруцев — Денисов — Соболев

Голевая комбинация «Спартака» Литвинов — Пруцев — Денисов — Соболев

Пруцева предголевой пас раззадорил, и вскоре он сделал результативную передачу на Антона Зиньковского, классно разрезав всю линию защиты соперника.

Голевой пас Данилы Пруцева на Антона Зиньковского

Голевой пас Данилы Пруцева на Антона Зиньковского

По итогам матча качество передач Пруцева в финальную треть поля составило 88% (15 точных из 17), показатель Литвинова — 85% (11 точных из 13). Если говорить про конструктивные действия впереди, то они точно сделали заявку на то, чтобы и дальше остаться в стартовом составе.

В отличие от действий в атаке, при игре в обороне у полузащитников совсем грустная картина: у Пруцева два отбора при девяти попытках (22% эффективности), у Литвинова — 0 отборов при трёх (0% успешных); у Данилы два удачных единоборства при обороне из восьми (25%), у Руслана — 0 из четырёх (0%). К счастью игроков, у «Динамо» вечер не задался — футболисты бело-голубых оказались не готовы наказывать.

Впереди у «Спартака» «Краснодар». При Владимире Ивиче команда отличается надёжностью сзади (два пропущенных мяча — лучший результат в РПЛ) и готовностью создать момент из ничего – за счёт класса Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобы. Прямо сейчас Сперцян самый результативный центральный полузащитник РПЛ — 3+1. Рисковать с такой командой — себе дороже, поэтому выход с первых минут и Пруцева, и Литвинова пока представляется сомнительным.

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Кто может потеснить Пруцева и Литвинова?

Также на выход в центре поля с первых минут у «Спартака» претендуют Кристофер Мартинс, Роман Зобнин и Наиль Умяров. Вместе с Пруцевым и Литвиновым они конкурируют за два места, если речь о схеме 4-2-3-1, и за три позиции, если красно-белые выберут модуль 4-3-3 без атакующего полузащитника.

С точки зрения доставки мяча вперёд из глубины самый изобретательный в данной пятёрке — Данил Пруцев. Ещё он умеет неожиданно включаться к воротам. Его коллеги Мартинс и Зобнин свои атакующие показатели набили в основном активностью непосредственно в финальной трети — оба мобильны и играют от своей штрафной до чужой.

Атакующие показатели центральных полузащитников «Спартака»

Атакующие показатели центральных полузащитников «Спартака»

В то же время Пруцев из всех полузащитников «Спартака» — самое слабое звено при обороне. Это существенно усложняет ему задачу по попаданию в стартовый состав в чемпионате. Особенно в ситуации, когда у команды нет качественного опорника. Тот же Литвинов в обороне надёжнее, не просто так Абаскаль временами его использует и на позиции центрального защитника.

Оборонительные показатели центральных полузащитников «Спартака»

Оборонительные показатели центральных полузащитников «Спартака»

Не располагая качественным опорником, Абаскаль вынужден выкручиваться. Скорее всего, против «Краснодара» тренер насытит центр поля и выберет схему 4-3-3 — с одним нацеленным на защиту игроком и двумя мобильными футболистами, которые могут дать качество как в атаке, так и в обороне, активно перемещаясь по полю. При этом вряд ли тренер повторит вариант состава из матча недельной давности с «Ахматом» (0:0) — тогда красно-белые играли как раз 4-3-3.

Стартовый состав «Спартака» в матче с «Ахматом»

Стартовый состав «Спартака» в матче с «Ахматом»

В игре с «Ахматом» у «Спартака» был проблемы под прессингом соперника — точность передач Мартинса составила 65%, а Умярова — 74%. Поэтому «Спартак» нуждается в центре поля либо в Литвинове, либо в Пруцеве. Скорее всего, из-за лучшего умения обороняться таким игроком будет Литвинов. При начале атак у каждого есть изобретательность, но ставить их двоих сразу слишком рискованно для обороны.

Тактический разбор «Спартака» после игры с «Ахматом»:
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Виноват ли Абаскаль в кризисе «Спартака»?

Как сделать центр поля «Спартака» сильным на дистанции?

Трансфер сильного опорника — необходимость. Без такой сделки сложно представить стабильность в середине поля с высоким качеством.

У «Спартака» большой выбор центральных полузащитников, но в составе нет разрушителя уровня Вильмара Барриоса. Смотрите, как хорош зенитовец в текущем сезоне: 75% удачных отборов (2,4 при 3,1 попытки), 64% успешных единоборств в обороне (5,8 из 9) и 6 отборов.

Если подобного разрушителя чужих замыслов в центр поля раздобыть получится, то он и на результаты в лучшую сторону повлияет, и потенциал того же Пруцева раскрыть поможет. Прямо сейчас Данил очень интересен в атаке, что показал в матче с «Динамо», но в то же время крайне нуждается в сильном с оборонительной точки зрения окружении, которого пока нет — в том же центре обороны тоже идёт поиск.

Наиболее вероятно, что без качественного опорника Абаскаль продолжит изворачиваться, тасуя состав под соперников. Продолжение — уже в матче с «Краснодаром». А что думаете вы — в этой игре повторится связка Пруцев — Литвинов или нет? Пишите в комментарии! Моё мнение — нет.

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