«Пари НН» — «Рубин»: гости отквитали один гол

В эти минуты проходит матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и казанский «Рубин». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 15:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 49-й минуте матча удар Джоэля Фамейе пяткой при помощи рикошета от Кирилла Гоцука достиг цели, и гости сократили отставание в счёте.

Ранее на 15-й минуте полузащитник «Пари НН» Николай Калинский открыл счёт в матче, реализовав пенальти за игру рукой Игора Вуячича. На 28-й минуте нападающий хозяев Эдгар Севикян мощным ударом с линии штрафной отправил мяч под перекладину ворот «Рубина», удвоив преимущество своей команды.

«Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала семь очков в шести матчах. «Рубин» находится на 13-й строчке, заработав шесть очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (14).